Планировалось. что на Евро-2024 команды смогут заявлять только 23 участника. Сергей Ребров признавался, что рассчитывает на возможность взять на 3 игрока больше.
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Ребров сможет заявить 26 игроков на Евро-2024
Во время заседания члены исполнительного комитета УЕФА приняли решение о расширении заявки на чемпионат Европы-2024 по футболу с 23 игроков до 26.
Команды должны предоставить список из 23-26 футболистов до 7 июня. Все игроки смогут быть заявлены на матч и присутствовать на скамейке запасных.
Подобное уже было на Евро-2021 и на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.
Матчи группового этапа сборной Украины на Евро-2024
- Румыния – Украина (17 июня).
- Словакия – Украина (21 июня).
- Украина – Бельгия (26 июня).