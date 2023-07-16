Після багатьох знакових переходів зірок футболу до клубів Саудівської Аравії на горизонті з'явився ще один потенційно топовий трансфер. І, через обставини, які сталися навколо гравця, він виглядає дуже реалістичним.

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Топовому дуету нападників в Аль-Насрі бути?

Вінгер Баварії Садіо Мане не виправдав очікувань клубу та не входить до планів мюнхенців на майбутнє. Тому може покинути команду вже цього літа, лише після року перебування у складі чемпіонів Німеччини, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Претендентом на одного з найкращих гравців останніх 7-10 років є клуб, за який виступає Кріштіану Роналду – Аль-Наср. Сторони вже розпочали перемовини щодо підписання сенегальського гравця. Саудівський клуб пропонує Мане контракт на 3 роки, протягом яких він отримуватиме 25 мільйонів євро за сезон.

З урахуванням того, що Баварія запропонувала за Кейна 80 мільйонів євро, а футболіст прагне цього трансферу, то позиція форварда у клубі буде зайнята, а саме на ній за мюнхенців грав Садіо Мане. То ж зовсім скоро ми можемо побачити дует Роналду–Мане, за яким точно буде цікаво спостерігати.

Довідка. У сезоні-2022/2023 Мане забив 12 голів та віддав 6 асистів у 38 матчах за Баварію.

Досягнення Мане у футболі