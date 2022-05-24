УЄФА привітала Шахтар із 86-річчям: красиве відео усіх голів "гірників" у єврокубках
Джерело:УЄФА
У вівторок. 24 травня, донецький Шахтар святкує свій 86-й день народження. УЄФА оригінально привітала "гірників" із святковою подією.
Усі єврокубкові голи Шахтаря у трьох хвилинах
24 травня 1936 року донецький клуб провів свій перший в історії поєдинок. Пресслужба російського акаунта УЄФА у твітері опублікувала відео, у якому показала усі голи Шахтаря у єврокубках.
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Весною 2022 року Шахтарю стукнуло вже 86 років.
Усі м'ячі донеччан помістились у ролик, який тривалість у три хвилини. У відео зібрані голи на будь-який смак: штрафні від Даріо Срни, голи Алекса Тейшейри, Брандао, Вілліана, які були забиті ще на рідній "Донбас Арені".
Відео усіх голів Шахтаря у єврокубках
- Відзначимо, що війна достроково закінчила футбольний сезон в Україні. Команди зберегли за собою ті місця, які посіли за підсумками першого кола. Шахтар залишився лідером УПЛ, випередивши Динамо на два очки. Третю позицію посів Дніпро-1.
- У новому сезоні-2022/2023 Шахтар виступатиме у груповому раунді Ліги чемпіонів.
- У минулому єврокубковому сезоні донеччани зупинились на стадії групового раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Роберто Де Дзербі посіли останнє четверте місце у групі "D", Шахтар здобув лише два очки за шість турів.
До привітань доєднався львівський футбольний клуб УПЛ Рух. Львів'яни привітали "гірників" на своїй сторінці у фейсбуці.
Футбольний клуб Рух вітає Шахтар з 86-річчям заснування клубу! Чекаємо на нашу спільну перемогу та на скору зустріч на футбольних стадіонах України!,
– йдеться у пості.
Нагадаємо, що 13 травня своє 95-річчя святкувало київське Динамо. Шахтар привітав киян із днем народження, на яке "біло-сині" дали зворушливу відповідь. Кияни написали, що з нетерпінням чекають зустрічі з "гірниками", але вже на "Донбас Арені".