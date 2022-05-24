УЄФА привітала Шахтар із 86-річчям: красиве відео усіх голів "гірників" у єврокубках

У вівторок. 24 травня, донецький Шахтар святкує свій 86-й день народження. УЄФА оригінально привітала "гірників" із святковою подією.

Усі єврокубкові голи Шахтаря у трьох хвилинах

24 травня 1936 року донецький клуб провів свій перший в історії поєдинок. Пресслужба російського акаунта УЄФА у твітері опублікувала відео, у якому показала усі голи Шахтаря у єврокубках.

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Весною 2022 року Шахтарю стукнуло вже 86 років.

Усі м'ячі донеччан помістились у ролик, який тривалість у три хвилини. У відео зібрані голи на будь-який смак: штрафні від Даріо Срни, голи Алекса Тейшейри, Брандао, Вілліана, які були забиті ще на рідній "Донбас Арені".

Відео усіх голів Шахтаря у єврокубках

Відзначимо, що війна достроково закінчила футбольний сезон в Україні. Команди зберегли за собою ті місця, які посіли за підсумками першого кола. Шахтар залишився лідером УПЛ, випередивши Динамо на два очки. Третю позицію посів Дніпро-1.

У новому сезоні-2022/2023 Шахтар виступатиме у груповому раунді Ліги чемпіонів.

У минулому єврокубковому сезоні донеччани зупинились на стадії групового раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Роберто Де Дзербі посіли останнє четверте місце у групі "D", Шахтар здобув лише два очки за шість турів.

За клубну історію "гірники" здобули 13 титулів чемпіона України, таку ж кількість перемог у Кубку країни. Футболіст Шахтаря 9 разів підіймали над головою Суперкубок України. У сезоні-2008/2009 донецький клуб здобув свою найбільшу в історії звитягу – перемогу у Кубку УЄФА (нині – Ліга Європи). Нещодавно 13 травня донеччани святкували 13 років із дня цієї звитяги у єврокубках.

До привітань доєднався львівський футбольний клуб УПЛ Рух. Львів'яни привітали "гірників" на своїй сторінці у фейсбуці.