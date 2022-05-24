Все еврокубковые голы Шахтера в трех минутах

24 мая 1936 года донецкий клуб провел свой первый в истории поединок. Прессслужба российского аккаунта УЕФА в твиттере опубликовала видео, в котором показала все голы Шахтера в еврокубках.

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Весной 2022 года Шахтеру стукнуло уже 86 лет.

Все мячи дончан поместились в ролик, продолжительность в три минуты. В видео собраны голы на любой вкус: штрафные от Дарио Срны, голы Алекса Тейшейры, Брандао, Виллиана, забитые еще на родной "Донбасс Арене".

Видео всех голов Шахтера в еврокубках

Отметим, что война досрочно завершила футбольный сезон в Украине. Команды сохранили за собой места, которые заняли по итогам первого круга. Шахтер остался лидером УПЛ, опередив Динамо на два очка. Третью позицию занял Днепр-1.

В новом сезоне-2022/2023 Шахтер будет выступать в групповом раунде Лиги чемпионов.

В прошлом еврокубковом сезоне дончане остановились на стадии группового раунда Лиги чемпионов.

Подопечные Роберто Де Дзерби заняли последнее четвертое место в группе "D", Шахтер завоевал всего два очка за шесть туров.

Интересно! За клубную историю "горняки" завоевали 13 титулов чемпиона Украины, такое же количество побед в Кубке страны. Футболист Шахтера 9 раз поднимали над головой Суперкубок Украины. В сезоне-2008/2009 донецкий клуб одержал свою величайшую в истории победу – победу в Кубке УЕФА (ныне – Лига Европы). Недавно 13 мая дончане праздновали 13 лет со дня этой победы в еврокубках.

К приветствиям присоединился львовский футбольный клуб УПЛ Рух. Львовяне поздравили "горняков" на своей странице в фейсбуке.

Футбольный клуб Движение поздравляет Шахтер с 86-летием основания клуба! Ждем нашу общую победу и скорую встречу на футбольных стадионах Украины!,

– говорится в посте.