Продовження турне "гірників"

Донецький клуб цим поєдинком продовжить збір коштів на потреби українців, які з кожним наступним днем виганяють ворога з нашої території. Шахтар може вийти на одне футбольне поле проти Халл Сіті, який виступає у другій за силою англійській лізі – Чемпіоншипі.

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Начебто сторони вже попередньо домовились про поєдинок, який відбудеться вже влітку 2022 року. Зустріч прийме домашня арена англійців "МКМ", яка вміщує понад 25 тисяч уболівальників.

У Халл Сіті погодились на такий матч із благодійною метою, який стане частиною підготовки англійського клубу до нового сезону-2022/2023. "Тигри" хочуть запросити на трибуни рідного стадіону якомога більше фанатів, щоб зібрати пристойну суму для України.

Таку ініціативу особисто підтримав головний тренер англійської команди Шота Арвеладзе, який стоїть на боці українців у війні проти Росії.

Халл Сіті заснований у 1904 році.

Сезон-2021/2022 Халл Сіті закінчив лише на 19-му місці серед 24-х клубів Чемпіоншипа. Майбутній суперник донеччан здобув за 46 зіграних турів лише 51 очко.

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