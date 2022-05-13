Пригадали рідну домівку "гірників"

13 травня 1927 року було засновано вже легендарний український клуб – київське Динамо. За клубну історію кияни здобули вже 16 чемпіонств, 12 Кубків та 9 Суперкубків України.

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Футбольна сім'я вже з самого ранку почали вітати команду з днем народження. Динамо отримало привітання навіть від запекло конкурента донецького Шахтаря. Пресслужба "гірників" написала теплі слова у своєму твітері. Донеччани зауважили, що з нетерпінням чекають на нові протистояння з киянами на футбольному полі вже після перемоги України.

Столичний клуб зворушливо відповів донецькій команді, пригадавши домашню арену Шахтаря, яка вже давно перебуває на тимчасово окупованій території у Донецьку.

Дякуємо! До зустрічі на "Донбас Арені",

– відповіли у Динамо.



Динамо відповіло на привітання "гірників" / Скриншот із твітеру Шахтаря

У 2012 році донецький стадіон приймав матчі чемпіонату Європи та був одним із найкращих у Європі. Однак після початку війни на Донбасі фасад арени зазнав деяких пошкоджень. Українські уболівальники й досі пригадують поєдинок збірної України проти Франції на Євро-2012, який був перерваний через страшенну зливу.

Цікаво! Загалом в історії протистоянь Шахтар та Динамо провели 194 матчі. У 80 зустрічах перемогу святкували динамівці, а 58 поєдинків закінчились на користь "гірників". Ще у 56 поєдинках була зафіксована мирова.

Як зауважив президент київського клубу Ігор Суркіс, що Динамо було, є і завжди буде. Уболівальники ніколи не побачать зникнення улюбленої команди.

Востаннє фанати спостерігали за українським "класичним" у жовтні 2021 року. У тому поєдинку Динамо та Шахтар не визначили переможця. Команди розписали "суху" мирову – 0:0.

Нагадаємо, що через війну в Україні сезон-2021/2022 був достроково закінчений. Шахтар завершив перше коло у статусі лідера чемпіонату. "Гірники" випереджали Динамо на два очки у турнірній таблиці. Трійку лідерів замкнуло Дніпро-1. Після офіційного рішення про закінчення чемпіонату не відбулась церемонія нагородження "призерів".