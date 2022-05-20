День із історії українського футболу
Рівно 13 років тому донецький клуб здобув одну з найбільших перемог в історії Шахтаря. Фінал Кубка УЄФА (нині – Ліга Європи) у 2009 році приймав турецький Стамбул.
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20 травня "гірники" зустрілись на одному футбольному полі з німецьким Вердером. Першим нулі на табло розмочив український клуб. Голом відзначився вже екснападник команди Луїс Андріано. Однак перевага донеччан протрималась на табло лише 10 хвилин, коли Налдо зрівняли рахунок 1:1.
В основний час команди так і не визначили володаря трофею. Тому фінал перейшов у додаткові 15-хвилинні тайми. На 97-й хвилині Жадсон в один дотик замкнув простріл з флангу від Даріо Срни. Голкіпер Вердера доторкнувся до м'яча, але не зміг стати на заваді голу.
Шахтар виграв у Вердера з рахунком 2:1 та здобув перемогу у фіналі Кубка УЄФА.
Відео історичного фіналу
До слова, фінал за участь українського гранда відвідало понад 37 тисяч уболівальників. Доходи донецького Шахтаря за підсумками єврокубкового сезону склали аж 11,4 мільйона євро.
На жаль, так далеко Шахтар більше не заходив у єврокубках.
Шахтар провалив єврокубкову компанію
- У сезоні-2021/2022 "гірники" розпочали свій єврокубковий шлях із третього кола Ліги чемпіонів. Суперником українців був бельгійський Генк. За підсумками двох матчів донеччани святкували перемогу з рахунком 4:2.
- У стикових матчах доля жеребу звела Шахтар із Монако. Але французи теж не стали перешкодою для підопічних Роберто Де Дзербі. Перша зустріч закінчилась мінімальною перемогою Шахтаря (1:0), а вже у другій команди розписали мирову 2:2.
- Донецький клуб пробився у груповий раунд, де зіграв проти Реала, Шерифа та Інтера. Складний жереб випав на плечі футболістів із Донецька. На жаль, за підсумками шести турів "гірники" посіли останнє місце у групі "D". Відставання від третьої позиції, яку посів Шериф Юрія Вернидуба, склав аж п'ять балів. Переможцем групи став мадридський Реал.