День із історії українського футболу

Рівно 13 років тому донецький клуб здобув одну з найбільших перемог в історії Шахтаря. Фінал Кубка УЄФА (нині – Ліга Європи) у 2009 році приймав турецький Стамбул.

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20 травня "гірники" зустрілись на одному футбольному полі з німецьким Вердером. Першим нулі на табло розмочив український клуб. Голом відзначився вже екснападник команди Луїс Андріано. Однак перевага донеччан протрималась на табло лише 10 хвилин, коли Налдо зрівняли рахунок 1:1.

В основний час команди так і не визначили володаря трофею. Тому фінал перейшов у додаткові 15-хвилинні тайми. На 97-й хвилині Жадсон в один дотик замкнув простріл з флангу від Даріо Срни. Голкіпер Вердера доторкнувся до м'яча, але не зміг стати на заваді голу.

Шахтар виграв у Вердера з рахунком 2:1 та здобув перемогу у фіналі Кубка УЄФА.

Відео історичного фіналу

До слова, фінал за участь українського гранда відвідало понад 37 тисяч уболівальників. Доходи донецького Шахтаря за підсумками єврокубкового сезону склали аж 11,4 мільйона євро.

На жаль, так далеко Шахтар більше не заходив у єврокубках.

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