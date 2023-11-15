УЄФА представила офіційний м'яч до Євро-2024: яскраві світлини

УЄФА презентував офіційний м'яч, яким гратимуть на чемпіонаті Європи 2024 року. Основними кольорами м’яча стали білий, чорний, жовтий, помаранчевий, та зелений.

Німецька компанія Adidas, спеціалізуючись на виробництві спортивного одягу та екіпірування, стала виробником футбольного м'яча. Зауважте, що символічно, Євро-2024 відбудеться в Німеччині.

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"Любов до футболу"

Він отримав назву "Fussballiebe", що в перекладі з німецької мови означає "Любов до футболу", цей м'яч привертає увагу своїм неординарним дизайном та символічним підтекстом.

Як виглядатиме м'яч на Євро-2024: дивіться фото

Євро-2024 заплановано на період з 14 червня по 14 липня наступного року та відбудеться у десяти містах Німеччини, включаючи Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт та Штутгарт. У турнірі візьмуть участь 24 команди.

, що збірна України проведе наступний матч 20 листопада у німецькому Леверкузені проти Італії у заключному турі кваліфікації Євро-2024. Цей поєдинок стане вирішальним для команди Сергія Реброва у боротьбі за путівку на турнір.