Немецкая компания Adidas, специализируясь на производстве спортивной одежды и экипировки, стала производителем футбольного мяча. Заметьте, что символично Евро-2024 состоится в Германии.
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"Любовь к футболу"
Он получил название "Fussballiebe", что в переводе с немецкого означает "Любовь к футболу", этот мяч привлекает внимание своим неординарным дизайном и символическим подтекстом.
Как будет выглядеть мяч на Евро-2024: смотрите фото
Евро-2024 запланировано на период с 14 июня по 14 июля следующего года и состоится в десяти городах Германии, включая Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт. В турнире примут участие 24 команды.