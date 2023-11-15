Немецкая компания Adidas, специализируясь на производстве спортивной одежды и экипировки, стала производителем футбольного мяча. Заметьте, что символично Евро-2024 состоится в Германии.

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"Любовь к футболу"

Он получил название "Fussballiebe", что в переводе с немецкого означает "Любовь к футболу", этот мяч привлекает внимание своим неординарным дизайном и символическим подтекстом.

Как будет выглядеть мяч на Евро-2024: смотрите фото

Евро-2024 запланировано на период с 14 июня по 14 июля следующего года и состоится в десяти городах Германии, включая Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт. В турнире примут участие 24 команды.

Заметим, что сборная Украины проведет следующий матч 20 ноября в немецком Леверкузене против Италии в заключительном туре квалификации Евро-2024. Этот поединок станет решающим для команды Сергея Реброва по борьбе за путевку на турнир.