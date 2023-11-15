Німецька компанія Adidas, спеціалізуючись на виробництві спортивного одягу та екіпірування, стала виробником футбольного м'яча. Зауважте, що символічно, Євро-2024 відбудеться в Німеччині.
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"Любов до футболу"
Він отримав назву "Fussballiebe", що в перекладі з німецької мови означає "Любов до футболу", цей м'яч привертає увагу своїм неординарним дизайном та символічним підтекстом.
Як виглядатиме м'яч на Євро-2024: дивіться фото
Євро-2024 заплановано на період з 14 червня по 14 липня наступного року та відбудеться у десяти містах Німеччини, включаючи Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт та Штутгарт. У турнірі візьмуть участь 24 команди.