Міжнародна рада футболу (IFAB) протестувала нове правило. яке може з'явитися у цьому виді спорту вже найближчим часом. Воно має на меті захистити арбітрів від агресії гравців під час проведення матчу.

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Боротьба за безпеку суддів

Повідомляється, що на найближчій нараді IFAB розгляне питання щодо запровадження тимчасових 10-хвилинних вилучень футболістів за суперечки з рефері. Дане правило тестується з 2019 року в англійському аматорському футболі та показало свою ефективність.

Після нововведення агресія щодо суддів знизилися на 38 відсотків, а переважна більшість учасників процесу готова продовжити експеримент та погоджується, що арбітри потребують більшого захисту.

Зазначається, що у футболі збільшується кількість арбітрів, які завершують кар'єру через психологічний тиск, тому IFAB планує розглянути запровадження "регбійного підходу" до спілкування суддів із футболістами, тобто тільки капітани команд зможуть спілкуватися з рефері.

Не можна більше терпіти агресивну поведінку гравців. Ми навіть бачили кілька випадків, коли гравці навмисно йшли позаду судді, а інші йшли перед ним, щоб він не міг втекти.



Якщо тільки капітан зможе підходити до арбітра, то потім він або вона може пояснити своїм партнерам по команді, що сталося. Це добре працює в інших видах спорту, таких як регбі та баскетбол,

– заявив виконавчий директор IFAB Лукас Брад.

Довідка. В АПЛ-2023/2024 вже було показано 88 жовтих карток за розмови та агресію з боку гравців щодо суддів.