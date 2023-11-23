Бенфіка була покарана за неналежну поведінку фанатів під час матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти іспанського Реал Сосьєдад. Цей поєдинок був виїзний для "орлів".

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Комітет УЄФА визначився із покараннями

УЄФА покарала португальський клуб за двома порушеннями – кидання предметів та розпалювання феєрверків. Через що керівництву Бенфіки доведеться сплатити 25 тисяч євро.

Також "орли" залишаться без підтримки під час виїзного поєдинку 6-го туру групового раунду ЛЧ проти РБ Зальцбурга, який відбудеться 12 грудня.

Перед цим Бенфіка прийме міланський Інтер у рамках 5-го туру групи ЛЧ (29 листопада).

До слова. Штрафи від УЄФА отримали французький Марсель, празьку Славію та французький Ренн.

Нагадаємо, що Бенфіка лідирує у чемпіонаті Португалії. Натомість справи у Лізі чемпіонів взагалі в "орлів" не йдуть. Навіть впевнена гра Анатолія Трубіна у воротах не допомагає. Клуб після 4-х турів групового раунду не набрав жодного балу та логічно замикає квартет групи "D".

До третього Зальцбурга відставання у три бали, до інших конкурентів португальцям вже не дотягнутись. Відставання від Реал Сосьєдад та Інтера складає вже 10 пунктів.

Перед грою проти Інтера в "орлів" призначена гра четвертого кола Кубка Португалії проти Фамалікана, який відбудеться 25 листопада.