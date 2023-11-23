Бенфика была наказана за ненадлежащее поведение фанатов во время матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанского Реал Сосьедад. Этот поединок был выездной для "орлов".

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Комитет УЕФА определился с наказаниями

УЕФА наказала португальский клуб за двумя нарушениями – бросание предметов и разжигание фейерверков. Из-за чего руководству Бенфики придется оплатить 25 тысяч евро.

Также "орлы" останутся без поддержки на выездном поединке 6-го тура группового раунда ЛЧ против РБ Зальцбурга, который состоится 12 декабря.

Перед этим Бенфика примет миланский Интер в рамках 5-го тура группы ЛЧ (29 ноября).

К слову. Штрафы от УЕФА получили французский Марсель, пражскую Славию и французский Ренн.

Напомним, что Бенфика лидирует в чемпионате Португалии. Зато дела в Лиге чемпионов вообще у "орлов" не идут. Даже уверенная игра Анатолия Трубина в воротах не помогает. Клуб после 4 туров группового раунда не набрал ни одного балла и логически замыкает квартет группы "D".

До третьего Зальцбурга отставание в три балла, других конкурентов португальцам уже не дотянуться. Отставание от Реал Сосьедад и Интера составляет уже 10 пунктов.

Перед игрой против Интера у "орлов" назначена игра четвертого круга Кубка Португалии против Фамаликана, который состоится 25 ноября.