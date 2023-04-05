У Швейцарії відбувся Конгрес УЄФА, на якому президент організації Александер Чеферін був переобраний на свій пост. Крім того, голова УАФ Андрій Павелко був знову обраний у Виконком головного органу європейського футболу.

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Також під час заходу підняли питання дискваліфікації збірної Білорусі з відбору на Євро, а також можливого повернення російських збірних та клубів. І якщо перші продовжать свої виступи, то допускати представників РФ до міжнародних змагань УЄФА не має наміру.

Жодних представників Росії в європейському футболі

Про це особисто заявив Александер Чеферін. Словенець зазначив, що він не бачить можливості допуску росіян до змагань до тих пір, поки війна в Україні не закінчиться. Рішення про повернення клубів та збірні Росії може прийняти лише Виконком УЄФА.

Ще у березні минулого року УЄФА виключив Росію з відбору на ЧС-2022, а місцеві клуби з єврокубків. Пізніше орган також не допустив збірну РФ до кваліфікації Євро-2024.

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МОК іде іншим шляхом

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив піти на зустріч росіянам. Організація дозволила індивідуальним спортсменам з РФ та Білорусі виступати на турнірах під нейтральним прапором та за умов непідтримки війни в Україні.

Це правило не розповсюджується на командні види спорту. При цьому МОК поки не розглядав можливість виступів російських та білоруських спортсменів саме на Олімпіаді-2024 в Парижі.