В Швейцарии прошел Конгресс УЕФА, на котором президент организации Александер Чеферин был переизбран на свой пост. Кроме того, глава УАФ Андрей Павелко был снова избран в Исполком главного органа европейского футбола.

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Также во время мероприятия затронули вопросы дисквалификации сборной Беларуси по отбору на Евро, а также возможного возвращения российских сборных и клубов. И если первые продолжат свои выступления, то допускать представителей РФ к международным соревнованиям УЕФА не намерена.

Никаких представителей России в европейском футболе

Об этом лично заявил Александер Чеферин. Словенец отметил, что он не видит возможности допуска россиян к соревнованиям до тех пор пока война в Украине не закончится. Решение о возвращении клубов и сборных России может принять только Исполком УЕФА.

Еще в марте прошлого года УЕФА исключил Россию по отбору на ЧМ-2022, а местные клубы по еврокубкам. Позже орган также не допустил сборную РФ к квалификации Евро-2024.

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МОК идет другим путем

Напомним, что Международный олимпийский комитет решил пойти на встречу россиянам. Организация позволила индивидуальным спортсменам из РФ и Беларуси выступать на турнирах под нейтральным флагом и при неподдержке войны в Украине.

Это правило не распространяется на командные виды спорта. При этом МОК пока не рассматривал возможность выступлений российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.