УЄФА не може виключити клуби Суперліги зі своїх турнірів – рішення суду
1 липня 2021 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:El Confidencial
Епопея зі створенням футбольної Суперліги продовжилася. У Мадриді суд став на захист Суперліги та постановив, що УЄФА не може виключити клуби зі своїх турнірів.
Суд вимагає скасувати санкції щодо Реала, Ювентуса та Барселони
Комерційний суд Мадрида ухвалив, що УЄФА не має права виключати зі своїх турнірів клуби-засновники Суперліги Європи.
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Суддя Мануель Руїс де Лара підкреслив, що в разі недотримання цього рішення щодо УЄФА може бути розпочато розслідування за непокору.
Суд також вимагає скасувати всі дисциплінарні процеси щодо Реала, Ювентуса та Барселони. Рішення стосується і санкцій у вигляді відмови від 5% доходів від єврокубків і пожертвувань у розмірі 15 мільйонів євро.
Що відомо про Суперлігу
- 12 провідних клубів Європи ввечері 12 квітня несподівано для всіх оголосили про створення Суперліги. За створенням Суперліги стоять президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі.
- Очікувалося, що в Суперлізі будуть виступати 20 команд – 15 на постійній основі та 5, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
- УЄФА пригрозила клубам та футболістам санкціями. Проти проєкту виступили фанати по всій Європі та вийшли на масові протести.
- Через два дні після оголошення Суперліги англійські клуби заявили про вихід з проєкту. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер та Мілан.
- Наразі в Суперлізі залишають Реал, Барселона та Ювентус. В УЄФА погрожували, що виключать ці клуби з Ліги чемпіонів. Ювентусу загрожує виліт із Серії А.
- УЄФА покарав 9 клубів за участь в Суперлізі. Команди зобов'язані сплатити 15 мільйонів євро пожертви "як жест доброї волі". Окрім того, з команд буде стягнуто 5% від доходу, який би вони мали отримати за участь у змаганнях УЄФА протягом сезону.
- Суперліга та УЄФА наразі з'ясовують стосунки в суді. Суд Європейського союзу зареєстрував позов Суперліги щодо можливого перевищення повноважень з боку ФІФА та УЄФА.