УЄФА не може виключити клуби Суперліги зі своїх турнірів – рішення суду

Епопея зі створенням футбольної Суперліги продовжилася. У Мадриді суд став на захист Суперліги та постановив, що УЄФА не може виключити клуби зі своїх турнірів.

Суд вимагає скасувати санкції щодо Реала, Ювентуса та Барселони

Комерційний суд Мадрида ухвалив, що УЄФА не має права виключати зі своїх турнірів клуби-засновники Суперліги Європи.

До теми ФІФА знала про Суперлігу та вела переговори з клубами-засновниками, – ЗМІ

Суддя Мануель Руїс де Лара підкреслив, що в разі недотримання цього рішення щодо УЄФА може бути розпочато розслідування за непокору.

Суд також вимагає скасувати всі дисциплінарні процеси щодо Реала, Ювентуса та Барселони. Рішення стосується і санкцій у вигляді відмови від 5% доходів від єврокубків і пожертвувань у розмірі 15 мільйонів євро.

Що відомо про Суперлігу