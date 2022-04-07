Чеферін: Наразі немає причин це робити
Очільник УЄФА Александер Чеферін заявив, що під час засідання не розглядалось таке питання, яке стосується Росії. Наразі у країні-агресора зможуть спостерігати за єврокубковими матчами.
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Під егідою УЄФА проводяться усі елітні турніри – Ліга чемпіонів, Ліга Європи, нещодавно створена Ліга конференцій, а також чемпіонат Європи та Ліга націй, де змагаються національні команди країни.
Ми це ще не обговорювали. Ми думаємо, що наразі немає причин це робити, але все змінюється з кожним днем, тому ми побачимо, що буде. Але на сьогодні це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому ніяких рішень з цього приводу нема,
– заявив Чеферін.
Росіяни стали вигнанцями у спортивному світі
- На російському "Матч ТВ" росіяни більше не зможуть переглянути матчі Кубка Англії.
- Через агресію Росії у сторону України УЄФА припинила співпрацю з незмінним спонсором "Газпромом". Сторони разом працювали з 2012 року, а спонсорська угода коштувала близько 40 мільйонів євро за сезон.
- Ще наприкінці лютого УЄФА та ФІФА оголосили по повне відсторонення російських клубів та збірних від міжнародних змагань.
- 25 лютого Асоціація остаточно забрала у Росії фінал Ліги чемпіонів, який повинен був прийняти Санкт-Петербург. Тепер вирішальний матч єврокубкового турніру відбудеться у французькому Парижі.