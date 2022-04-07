Чеферін: Наразі немає причин це робити

Очільник УЄФА Александер Чеферін заявив, що під час засідання не розглядалось таке питання, яке стосується Росії. Наразі у країні-агресора зможуть спостерігати за єврокубковими матчами.

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Під егідою УЄФА проводяться усі елітні турніри – Ліга чемпіонів, Ліга Європи, нещодавно створена Ліга конференцій, а також чемпіонат Європи та Ліга націй, де змагаються національні команди країни.

Ми це ще не обговорювали. Ми думаємо, що наразі немає причин це робити, але все змінюється з кожним днем, тому ми побачимо, що буде. Але на сьогодні це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому ніяких рішень з цього приводу нема,

– заявив Чеферін.

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