Спонсорська угода "Газпрома" з УЄФА діяла з 2012 року і коштувала близько 40 мільйонів євро за сезон.

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"Сьогодні УЄФА ухвалив рішення щодо припинення партнерства з "Газпромом" у всіх турнірах. Рішення набуває чинності негайно та поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024", – йдеться у заяві.

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