Чеферин: Пока нет причин это делать
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что во время заседания не рассматривался такой вопрос, который касается России. В стране-агрессоре смогут наблюдать за еврокубковыми матчами.
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Под эгидой УЕФА проводятся все элитные турниры – Лига чемпионов, Лига Европы, недавно созданная Лига конференций, а также чемпионат Европы и Лига наций, где соревнуются национальные команды страны.
Мы этого еще не обсуждали. Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется каждый день, поэтому мы увидим, что будет. Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет нет,
– заявил Чеферин.
Россияне стали изгоями в спортивном мире
- На российском "Матче ТВ" россияне больше не смогут просмотреть матчи Кубка Англии.
- Из-за агрессии России в сторону Украины УЕФА прекратила сотрудничество с неизменным спонсором "Газпромом". Стороны вместе работали с 2012 года, а спонсорское соглашение стоило около 40 миллионов евро за сезон.
- Еще в конце февраля УЕФА и ФИФА объявили о полном отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
- 25 февраля Ассоциация окончательно забрала у России финал Лиги чемпионов, который должен был принять Санкт-Петербург. Теперь решающий матч еврокубкового турнира состоится во французском Париже.