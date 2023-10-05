Переможний дубль Сікана не допоміг: УЄФА назвав кандидатів на звання кращого гравця тижня ЛЧ

Європейський футбольний союз визначив декілька яскравих перфомансів футболістів. Ті й допоможуть гравцям позмагатись за нагороду.

УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів. Один із претендентів уже не вперше в переліку.

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Результативні дії – пріоритет

Європейські колективи провели чергові матчі на найвищому клубному рівні, продовжуючи боротись за найпрестижніший трофей. Низка гравців продемонстрували справжній клас під час матчів 2-го туру Ліги чемпіонів, зокрема, УЄФА обрав декілька потужних сейвів голкіперів, які ефектно та ефективно рятували свої команди від пропущених м'ячів.

Тепер європейський футбольний союз вирішив обрати чотирьох футболістів, котрі претендуватимуть на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів. Зокрема, до списку кандидатів потрапили такі виконавці, як: півзахисник Реала Джуд Беллінгем, форвард Атлетіко Альваро Мората, нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд і вінгер Браги Армінду Брума.

Цікаво, що усі номінанти відзначились результативними діями – Мората та Гойлунд записали у свій актив по дублю, а Беллінгем та Брума віддали по гольовій передачі та відзначились забитими м'ячами. Цікаво, що практично усі гравці, змогли принести тріумфи своїм колективам, окрім нападника Манчестер Юнайтед, тому досить дивно, чому переможний дубль Данила Сікана не був відзначений на такому рівні.

Кандидати на звання найкращого / УЄФА

Беллінгем уже вдруге цього сезону претендує на приз. Та от минулого разу найкращим гравцем став хавбек Порту Вандерсон Галено, який зробив дубль у ворота Шахтаря в матчі 1-го туру (1:3).