Цього тижня у Лізі чемпіонів проходять матчі другого туру групової стадії сезону 2023-2024. На середу, 4 жовтня, заплановані вісім матчів у квартетах E, F, G та H, пише 24 канал.

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На ранній слот (19:45 за київським часом) було винесено дві зустрічі, у тому числі за участю чемпіона УПЛ Шахтаря. Донеччани у першому таймі провалились, двічі пропустивши від Антверпена.

Втім неймовірний камбек після перерви дозволив підопічним ван Леувена вирвати перемогу. Також вже відіграли свій матч Атлетіко та Феєнорд. Команди видали божевільний перший тайм з чотирма ударами і зрештою перемогу господарям приніс Мората.

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Група Е

Атлетіко – Феєнорд 3:2 (Мората, 12, 47, Грізманн, 45+4 – Ермосо, 7 (аг), Ганцко, 34)

Селтік – Лаціо

Група F

Ньюкасл – ПСЖ

Боруссія Д – Мілан

Група G

Лейпциг – Манчестер Сіті

Црвена Звезда – Янг Бойз

Група H

Антверпен – Шахтар 2:3 (Муджа, 3, Баліквіша, 33 – Сікан, 48, 76, Ракіцький, 71)