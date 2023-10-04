Шахтар проводить свою другу гру у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена приїхала в гості до бельгійського Антверпена, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший тайм пройшов за планом господарів. Антверпен забив двічі до перерви, але на початку другого тайму рахунок скоротив Данило Сікан.

Шахтар продовжив тиск і зумів перевернути гру у середині другого тайму. Спочатку паритет відновив Ракіцький, який потужно пробив зі стандарту. М'яч залетів у ворота Бютеза завдяки рикошету.

Відео голу Ракіцького:

А за п'ять хвилин Зубков розігнав атаку Шахтаря. М'яч зрештою після дивної дії кіпера Антверпена дістався Назарині, який навісив на Сікана. Данило вразив порожні ворота бельгійців, оформивши дубль.

Другий гол Сікана: