УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Один из претендентов уже не первый раз в перечне.

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Результативные действия – приоритет

Европейские коллективы провели очередные матчи на высшем клубном уровне, продолжая бороться за самый престижный трофей. Ряд игроков продемонстрировали настоящий класс во время матчей 2-го тура Лиги чемпионов, в частности, УЕФА выбрал несколько мощных сейвов голкиперов, эффектно и эффективно спасавших свои команды от пропущенных мячей.

Теперь европейский футбольный союз решил выбрать четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В частности, в список кандидатов попали такие исполнители, как полузащитник Реала Джуд Беллингем, форвард Атлетико Альваро Мората, нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд и вингер Браги Арминду Брума.

Интересно, что все номинанты отличились результативными действиями – Мората и Гойлунд записали в свой актив по дублю, а Беллингем и Брума отдали по голевой передаче и отличились забитыми мячами. Интересно, что практически все игроки смогли принести триумфы своим коллективам, кроме нападающего Манчестер Юнайтед, поэтому довольно странно, почему победный дубль Даниила Сикана не был отмечен на таком уровне.

Кандидаты на звание лучшего / УЕФА

Стоит отметить. Беллингем уже второй раз в этом сезоне претендует на приз. Но вот в прошлый раз лучшим игроком стал хавбек Порту Вандерсон Галено, сделавший дубль в ворота Шахтера в матче 1-го тура (1:3).