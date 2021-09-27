УЄФА назвав арбітрів на матчі Шахтаря і Динамо проти Інтера та Баварії у Лізі чемпіонів

Українські клуби Шахтар і Динамо 28 – 29 вересня проведуть важливі матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" вдома приймуть Інтер, а Динамо поїде в гості до грізної Баварії.

Арбітри на матчі Шахтаря і Динамо

УЄФА офіційно призначив арбітрів на матчі Шахтаря та Динамо. Головним арбітром поєдинку Шахтар – Інтер буде Іштван Ковач з Румунії.

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Його асистенти – Васіле Марінеску і Овідіу Артеня. Четвертим арбітром призначений Андрій Ківулете.

Арбітр VAR – Марко Фріц з Німеччини, його асистент – Овідіу Хацеган.

37-річний Ковач одного разу працював на матчі Шахтаря. Арбітр обслуговував домашній поєдинок "гірники" проти Генка (2:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/2022. Матч Шахтар – Інтер відбудеться 28 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок гри о 19:45.

Поєдинок Баварія – Динамо, який відбудеться 29 вересня у Мюнхені, довірили італійській бригаді арбітрів на чолі з Марко Гуїдо.

Його асистенти – Філіппо Мелі і Джорджо Перетті. Четвертий суддя – Фабіо Мареска. Арбітр VAR – Мауріціо Маріані, а його асистент – Паоло Валері.

Матч Баварія – Динамо розпочнеться о 22:00.