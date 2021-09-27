Арбітри на матчі Шахтаря і Динамо
УЄФА офіційно призначив арбітрів на матчі Шахтаря та Динамо. Головним арбітром поєдинку Шахтар – Інтер буде Іштван Ковач з Румунії.
Варте уваги Шахтар вимушено зменшив кількість глядачів на матч Ліги чемпіонів з Інтером
Його асистенти – Васіле Марінеску і Овідіу Артеня. Четвертим арбітром призначений Андрій Ківулете.
Арбітр VAR – Марко Фріц з Німеччини, його асистент – Овідіу Хацеган.
Поєдинок Баварія – Динамо, який відбудеться 29 вересня у Мюнхені, довірили італійській бригаді арбітрів на чолі з Марко Гуїдо.
Його асистенти – Філіппо Мелі і Джорджо Перетті. Четвертий суддя – Фабіо Мареска. Арбітр VAR – Мауріціо Маріані, а його асистент – Паоло Валері.