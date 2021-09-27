Арбитры на матче Шахтера и Динамо

УЕФА официально назначил арбитров на матчи Шахтера и Динамо. Главным арбитром поединка Шахтер – Интер будет Иштван Ковач из Румынии.

Стоящее Шахтер вынужденно уменьшил количество зрителей на матч Лиги чемпионов с Интером

Его ассистенты – Василе Маринеску и Овидиу Артеня. Четвертым арбитром назначен Андрей Кивулете.

Арбитр VAR – Марко Фриц из Германии, его ассистент – Овидиу Хацеган.

37-летний Ковач однажды работал на матче Шахтера. Арбитр обслуживал домашний поединок "горняков" против Генка (2:1) в квалификации Лиги чемпионов-2021/2022.

Матч Шахтер – Интер состоится 28 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры в 19: 45.

Поединок Бавария – Динамо, который состоится 29 сентября в Мюнхене, доверили итальянской бригаде арбитров во главе с Марко Гуидо.

Его ассистенты Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Четвертый судья – Фабио Мареска. Арбитр VAR – Маурицио Мариани, а его ассистент – Паоло Валери.

Матч Бавария – Динамо начнется в 22: 00.