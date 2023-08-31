Колекціонери трофеїв: в УЄФА назвали найкращих футболістів та тренерів сезону

Відбулася урочиста церемонія визнання найкращих футболіста та футболістки, а також тренерів чоловічого та жіночих команд в УЄФА за підсумками сезону 2022/2023.

На перемогу серед футболістів претендували одразу двох гравців Манчестер Сіті – Кевін Де Брюйне та Ерлінг Голанд. А також Ліонель Мессі, який в минулому сезоні виступав за французький ПСЖ.

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Переможцем став Голанд, який за перший рік перебування в складі "містян" допоміг їх вперше в історії виграти Лігу чемпіонів. Загалом МанСіті в минулому сезоні оформив золотий требл. Голанд забив 52 голи за 53 матчі за команду, ставши найкращим бомбардиром АПЛ (36 голів) та Ліги чемпіонів (12 голів) в минулому сезоні.

Тож не дивно, о саме тренера МанСіті Пепа Гвардіолу назвали найкращим наставником сезону. Він – лише четвертий тренер в історії, що вигравав Лігу чемпіонів тричі як тренер.

Нагороду найкращої футболістки сезону за версією УЄФА стала іспанка Айтана Бонматі. В цьому сезоні з Барселоною вона виграла жіночу Лігу чемпіонів, а зі збірною Іспанії – чемпіонат світу серед жінок. В обох турнірах вона була визнана найкращою футболісткою.

Саріна Вігман була названа найкращою тренеркою серед жінок. Вона привела жіночу збірну Англії до перемоги у Фіналіссімі. А також вивела її до фіналу чемпіонату світу. Окрім того, Вігман стала першою, яка вигравала нагороду найкращої тренерки більше одного разу. В 2022 році вона стала переможницею після того, як збірна Англії стала переможницею жіночого Євро-2022.