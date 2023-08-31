На победу среди футболистов претендовали сразу два игрока Манчестер Сити – Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанн. А также Лионель Месси, в прошлом сезоне выступавший за французский ПСЖ.

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Победителем стал Эрлинг Холанн, который за первый год пребывания в составе "горожан" помог им впервые в истории выиграть Лигу чемпионов. В общем, МанСити в прошлом сезоне оформил золотой требл. Эрлинг Холанн забил 52 гола за 53 матча за команду, став лучшим бомбардиром АПЛ (36 голов) и Лиги чемпионов (12 голов) в прошлом сезоне.

Неудивительно, именно тренера МанСити Пепа Гвардиолу назвали лучшим наставником сезона. Он – лишь четвёртый тренер в истории, который выигрывал Лигу чемпионов трижды как тренер.

Награду лучшей футболистки сезона по версии УЕФА стала испанка Айтана Бонмати. В этом сезоне с Барселоной она выиграла женскую Лигу чемпионов, а со сборной Испании – чемпионат мира среди женщин. В обоих турнирах она была признана лучшей футболисткой.

Сарина Вигман была названа лучшей тренершей среди женщин. Она привела женскую сборную Англии к победе в Финалиссиме. А также вывела ее в финал чемпионата мира. Кроме того, Вигман стала первой, которая выигрывала награду лучшей тренерше более одного раза. В 2022 году она стала победительницей после того, как сборная Англии стала победительницей женского Евро-2022.