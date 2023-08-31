На груповому етапі Ліги чемпіонів виступлять 32 команди. 26 клубів отримали прямі путівки. Ще шість команд – це переможці кваліфікації. 31 серпня в Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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Перед жеребкування команди поділили на чотири кошики. В першому кошику опинилися переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону – Манчестер Сіті та Севілья відповідно. Ще шість місць в першому кошику дісталося переможцям тих чемпіонатів, які займають перші шість місць в рейтингу. Та оскільки МанСіті став і переможцем Ліги чемпіонів, і чемпіонату Англії, то додаткове місце в першому кошику дісталося чемпіону Нідерландів.

Місця у решті трьох кошиках розподілялося відповідно до рейтингу клубів. Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик.

Кожна група складається по одній команді з кожного кошика. Під час жеребкування в один кошик не могли потрапити команди, які представляють одну країну.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Група A: Баварія, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай

Група B: Севілья, Арсенал, ПСВ, Ланс

Група C: Наполі, Реал, Брага, Уніон Берлін

Група D: Бенфіка, Інтер, Зальцбург, Реал Сосьєдад

Група E: Феєнорд, Атлетіко, Лаціо, Селтік

Група F: ПСЖ, Боруссія (Дортмунд), Мілан, Ньюкасл

Група G: Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз

Група H: Барселона, Порту, Шахтар, Роял Антверпен

Перший тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 та 20 вересня. Календар матчів команд стан відомий згодом.

В 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Команда, яка посяде третє місце в групі, вилетить в плей-офф Ліги Європи. Невдаха квартету закінчить виступи в єврокубках в цьому сезоні.