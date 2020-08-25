Чемпіонат Європи з футболу повинен відбутися влітку у 12 містах Європи. Президент УЄФА Александер Чеферін висловив сподівання, що пандемія COVID-19 більше не вплине на Євро-2020.

Турнір мав пройти влітку 2020 року, але через пандемію коронавірусу форум вимушено перенесли на літо 2021 року. В УЄФА сподіваються, що до старту Євро-2020 з'явиться вакцина, повідомляє Associated Press.

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Євро-2020 прийме 12 міст

Чеферін підтвердив, що матчі чемпіонату Європи все ще мають прийняти 12 міст Європи.

Зараз все підтверджено і ми виходимо з того, що Євро пройде у 12 країнах. Такий план. Я впевнений, що у нас все вийде, хоча на проблеми ми очі не закриваємо,

– сказав Чеферін.

За словами президента УЄФА, наразі складно прогнозувати, чи відбудеться турнір.

"Дуже хочеться, щоб скоріше з'явилася вакцина і все прийшло в норму. Найскладніше зараз – це давати прогнози. Ще в лютому ми були впевнені, що Євро пройде за планом", – сказав Чеферін.

У яких містах має відбуватись чемпіонат Європи?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)