Президент УЄФА розповів, чи відбудеться Євро-2020
Чемпіонат Європи з футболу повинен відбутися влітку у 12 містах Європи. Президент УЄФА Александер Чеферін висловив сподівання, що пандемія COVID-19 більше не вплине на Євро-2020.
Турнір мав пройти влітку 2020 року, але через пандемію коронавірусу форум вимушено перенесли на літо 2021 року. В УЄФА сподіваються, що до старту Євро-2020 з'явиться вакцина, повідомляє Associated Press.
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Євро-2020 прийме 12 міст
Чеферін підтвердив, що матчі чемпіонату Європи все ще мають прийняти 12 міст Європи.
Зараз все підтверджено і ми виходимо з того, що Євро пройде у 12 країнах. Такий план. Я впевнений, що у нас все вийде, хоча на проблеми ми очі не закриваємо,
– сказав Чеферін.
За словами президента УЄФА, наразі складно прогнозувати, чи відбудеться турнір.
"Дуже хочеться, щоб скоріше з'явилася вакцина і все прийшло в норму. Найскладніше зараз – це давати прогнози. Ще в лютому ми були впевнені, що Євро пройде за планом", – сказав Чеферін.
У яких містах має відбуватись чемпіонат Європи?
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)