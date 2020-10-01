Керівництво УЄФА погодило повернення глядачів на трибуни. відтак вже найближчі матчі збірної України, а також ігри українських команд в Лізі чемпіонів, можуть відбутися за участі вболівальників.

Однак кількість вболівальників на трибунах не повинна перевищувати 30% від загальної місткості стадіону. Про це йдеться в офіційному повідомленні УЄФА.

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Однак ця кількість може бути меншою – все буде залежати від рішення місцевої влади. При цьому від неї також залежить чи пускати глядачів на трибуни взагалі. Якщо такого дозволу не буде, матч відбудеться без вболівальників на трибунах.

Фанатів гостей пускати на трибуни не будуть.

При цьому вболівальники на трибуна повинні й надалі дотримуватися правил соціальної дистанції, а також перебувати в масках.

Глядачів на трибуни пустять вже на найближчі матчі збірних в жовтні. В цей період збірна України проведе три топ-поєдинки – проти Франції (7 жовтня), Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня). При цьому перший матч відбудеться на виїзді, а два інших – у Києві на НСК "Олімпійський". Відтак українська збірна в цьому матчі може розраховувати до 21 тисячі вболівальників на трибунах (місткість "Олімпійського – 70,5 тисяч глядачів).

За таких умов на підтримку вболівальників на топ-матчах можуть розраховувати і "Шахтар" та "Динамо" в Лізі чемпіонів. Обидва клуби свої матчі теж будуть проводити на НСК "Олімпійський". Суперниками "гірників" будуть "Реал", "Інтер" та "Боруссія" (М). "Динамівцям" доведеться протистояти "Ювентусу", "Барселоні" та "Ференцварошу".

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