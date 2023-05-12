Фінальний матч Ліги чемпіонів може бути перенесений зі Стамбула до Лісабона. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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Форс-мажор в Стамбулі

За інформацією джерела, представники УЄФА провели неофіційні переговори з Португальською федерацією футболу щодо перенесення майбутнього фіналу. У футбольних чиновників є побоювання, що під час президентських виборів у Туреччині розпочнуться заворушення.

Перший тур голосування відбудеться 14 травня. Фаворитами на президентське крісло є два кандидати – Ерджеп Ердоган і Кемаль Кілічдароглу. Напередодні голосування чинний президент Туреччини відстає від конкурента на 5 відсотків. Очікується, що переможець визначиться в другому турі, який запланований на 28 травня.

В УЄФА побоюються, що прибічники кандидатів можуть влаштувати заворушення. Європейська організація піклується про безпеку глядачів та учасників поєдинку.

Нагадаємо, що у європейський мідвік відбулися перші півфінальні поєдинки. У Мадриді Реал та Манчестер Сіті не виявили переможця матчу (1:1), а у міланському дербі перемогу святкував Інтер (2:0).

До слова. Фінал Ліги чемпіонів вже двічі переносився зі Стамбулу у 2020 та 2021 роках через спалах коронавірусу. Обидва рази вирішальний матч переносили до Португалії – у 2020 році гра відбулася у Лісабоні, а у 2021 на стадіоні "Драгау" у Порту.