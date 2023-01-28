Переходимо на вищий рівень: УЄФА та ФІФА можуть заборонити товариські матчі з росіянами
Джерело:The Athletic
Російські та білоруські колективи можуть повністю ізолювати від проведень міжнародних поєдинків. Ініціатором ідеї стала УАФ.
УАФ закликає УЄФА та ФІФА заборонити проведення навіть товариських поєдинків за участі команд з країни-агресора. Деякі європейські команди не до кінця усвідомлюють ситуації в Україні.
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Потреба повної ізоляції
Заборону на проведення товариських поєдинків з російськими командами ще ніхто не оголошував. Тому низка європейських колективів продовжують тішити клуби з країни агресора неофіційними матчами. Такі абсурди відбуваються на зимових зборах у Туреччині.
УАФ така позиція європейських команд не влаштовує. Тому українська асоціація вирішила попрохати світові організації про посилення санкцій щодо російських команд. Прессекретар збірної України Олександр Гливинський висловився щодо ситуації.
Хоча ігри в Туреччині мають неофіційний статус, ми вважаємо це порушенням ізоляції російського спорту. Будь-які представники країни не мають права брати участі в міжнародних заходах, зокрема спортивних. Росія та її поплічниця Білорусь мають бути повністю ізольовані,
– розповів Гливинський.
Команди, які відмовились від спарингу з російськими колективами
Нещодавно болгарський клуб Левскі відмовився спарингуватись зі Спартаком та Уралом.
Трішки пізніше про небажання грати з командами з країни-агресора оголосили ще клуби з Угорщини та Болгарії.
Також збірна Боснії та Герцоговини хотіла опертись на статус неофіційного матчу та зіграти поєдинок зі збірною Росії. Але після бойкоту зі сторони гравців та фанатів балканської країни Боснія та Герцоговина таки відмовилась від матчу.