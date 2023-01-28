УАФ призывает УЕФА и ФИФА запретить проведение даже товарищеских поединков с участием команд из страны-агрессора. Некоторые европейские команды не до конца отдают себе отчет в ситуации в Украине.

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Потребность в полной изоляции

Запрет на проведение товарищеских поединков с российскими командами еще никто не объявлял. Поэтому ряд европейских коллективов продолжают радовать клубы из страны агрессора неофициальными матчами. Такие абсурды проходят на зимнем собрании в Турции.

УАФ такая позиция европейских команд не устраивает. Поэтому украинская ассоциация решила попросить мировые организации об ужесточении санкций в отношении российских команд. Пресссекретарь сборной Украины Александр Гливинский высказался по поводу ситуации.

Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции русского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и ее приспешница Беларусь должны быть полностью изолированы,

– рассказал Гливинский.

Команды, отказавшиеся от спарринга с российскими коллективами