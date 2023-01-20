Російський футбол поступово відсторонюють від цивілізованого світу через війну, яку їх країна розв'язала проти України. Місцеві клуби не допускають до єврокубків, а збірна вже більше року не грала офіційних матчів через бан.

До теми Здоровий глузд присутній: іноземний клуб відмовився спарингуватись з російськими командами

Втім ФІФА та УЄФА не забороняють клубам чи збірним грати товариські матчі з росіянами. Через це бували випадки, коли "друзі Росії" погоджувались грати з окупантами, але врешті решт тиск суспільства відігравав свою роль.

Нещодавно болгарська команда Левскі відмовилась від спарингів зі Спартаком та Уралом через протести вболівальників. Тепер же інший клуб з РФ Парі Нижній Новгород жаліється, що йому у товариських іграх відмовляють навіть команди з "дружньої" Угорщини.

У нас мала відбутися гра з угорським клубом Тисакечке. Була інформація, що матч пройде в закритому режимі, але ні. Угорці відмовилися. Також була запланована гру з болгарським Ботєвим з Пловдива. Вони також відмовилися, матч не відбувся. Ось з узбеками зіграли. Це досить гостра проблема. Для майбутніх товариських матчів більшою мірою розглядаємо російські клуби. Навіть із першого дивізіону,

– заявив спортивний директор клубу Ігор Кудряшов.

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Нагадаємо, що у листопаді минулого року збірна Боснії і Герцеговини хотіла провести товариський поєдинок з Росією. Втім вболівальники засудили керівництво федерації, та навіть гравці масово відмовлялись брати у грі участь, через що її і скасували.

До слова, РФС навіть розглядала можливість зміни конфедерації та виступів у азійській зоні. Втім наразі у терористичній країні вирішили хоча б номінально бути частиною цивілізованого світу та залишились в УЄФА.