У столиці Італії відбулась серія скандальних вандальних вчинків. На вулицях Риму з'явились наклейки із зображенням Адольфа Гітлера.

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Стікери із нацистським диктатором розклеїли напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту (27 січня). На фотографіях Гітлер зображений у формі футбольного клубу Рома.

Стікери із зображенням Гітлера у футболці Роми, які з'явилися сьогодні в нашому місті, є справжньою ганьбою. Це неприйнятно, особливо напередодні Дня Пам'яті. Ми вжили заходів для їх негайного усунення. Ганьба тим, хто несе за це відповідальність,

– заявив мер міста Роберто Гуальтьєрі.

Влада вважає, що винуватцем цих вчинків є романісти та вболівальники "вовків", які досі мають нацистські погляди. Зображення були розташовані на кіосках, магазинах, автобусних зупинках, дорожніх знаках тощо.

Цікаво, що ідея фашизму та нацизму в італійському футболі більше притаманна фанатам іншого столичного клубу Лаціо. Саме за "орлів" свого часу вболівав Беніто Муссоліні.

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До слова, у 2017 році вболівальники ультрас Лаціо використовували антисемітські наклейки на матчі проти Роми на трибуні Curva Sud. Наклейки зображували підлітка, який веде щоденник Анни Франк у футболці Роми. Тоді представники "орлів" різко засудив цей вчинок.