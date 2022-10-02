Усмішка людини, яка йде вбивати, – Меркушина відреагувала на допис росіянки Подчуфарової
Джерело:інстаграм Анастасії Меркушиної
Схоже, що російські спортсмени навіть не намагаються потрапити на міжнародну арену. До прикладу, біатлоністка Ольга Подчуфарова опублікувала у своїх соцмережах світлину зі своїм близьким товаришем, який вступив до лав російської армії.
Та найбільше у цій ситуації здивувала Ольга Абрамова. Колишня біатлоністка збірної України лайкнула цей допис, а також залишила коментар.
До теми Ексбіатлоністка збірної України Абрамова захоплюється російськими добровольцями
Меркушина іронічно прокоментувала пост росіянки
Один з користувачів прокоментував вподобайку ексбіатлоністки національної команди: "Абсурдніше змісту цього поста лише Ольга Абрамова, яка його лайкнула, бувши громадянкою України".
Абрамова відповіла йому: "Мене захоплюють ті, хто йде добровольцем. А ви як, добровільно чи повістку чекаєте?"
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина також відреагувала на скандальний допис росіянки.
Спорт вне палітікі? Усмішка людини, яка йде вбивати. Вбивай і ґвалтуй, тільки жінці не кажи, щоб не знала,
– написала Анастасія.
Реакція Анастасії на пост Подчуфарової / Фото з інстаграму Меркушиної
Що відомо про Меркушину
- 27-річна біатлоністка наразі представляє Закарпатську область. У медальній скарбничці України 4 нагороди з чемпіонату світу: 3 "бронзи" та 1 "срібло". Всі нагороди Анастасія здобула в естафетах.
- Меркушина є учасницею двох останніх Олімпіад. Та, на жаль, там їй не вдалося зачепитися за медалі.