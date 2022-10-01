Один з користувачів прокоментував вподобайку ексбіатлоністки національної команди: "Абсурдніше змісту цього поста лише Ольга Абрамова, яка його лайкнула, бувши громадянкою України".

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Чому Абрамова не заслуговує на місце у збірній Україні

Абрамова відповіла йому: "Мене захоплюють ті, хто йде добровольцем. А ви як, добровільно чи повістку чекаєте?"

На початку квітня трьох натуралізованих росіянок виключили зі складу збірної України з біатлону. Йдеться про Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко.

Ці спортсменки виїхали з України в день повномасштабного вторгнення Росії. До цього біатлоністки перебували на зборі в Сянках, що на Львівщині.

Щодо Ольги Абрамової, то тоді вона опублікувала пост з хештегами "#нетвойне" та "#мирумир". Та чи є це дійсно громадською позицією? Навряд чи. Бо ж це нормальна реакція свідомої людини, що вона виступає проти війни. Дії російської армії вона не засудила та не сказала нічого на підтримку України.

Українські біатлоністки навіть намагалися заступитися за Абрамову та написали лист-звернення до Міністерства спорту, де просили повернути Ольгу до складу національної команди. Вони запевнили, що біатлоністка була вимушена повернутися до Росії, бо в неї там проживає маленька дитина.

Що відомо про біатлоністку