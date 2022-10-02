Та найбільше у цій ситуації здивувала Ольга Абрамова. Колишня біатлоністка збірної України лайкнула цей допис, а також залишила коментар.

До теми Ексбіатлоністка збірної України Абрамова захоплюється російськими добровольцями

Меркушина іронічно прокоментувала пост росіянки

Один з користувачів прокоментував вподобайку ексбіатлоністки національної команди: "Абсурдніше змісту цього поста лише Ольга Абрамова, яка його лайкнула, бувши громадянкою України".

Абрамова відповіла йому: "Мене захоплюють ті, хто йде добровольцем. А ви як, добровільно чи повістку чекаєте?"

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина також відреагувала на скандальний допис росіянки.

Спорт вне палітікі? Усмішка людини, яка йде вбивати. Вбивай і ґвалтуй, тільки жінці не кажи, щоб не знала,

– написала Анастасія.



Реакція Анастасії на пост Подчуфарової / Фото з інстаграму Меркушиної

Що відомо про Меркушину