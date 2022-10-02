Но больше всего в этой ситуации удивила Ольга Абрамова. Бывшая биатлонистка сборной Украины лайкнула это сообщение, а также оставила комментарий.
К теме Эксбиатлонистка сборной Украины Абрамова увлекается российскими добровольцами
Меркушина иронически прокомментировала пост россиянки
Один из пользователей прокомментировал понравившуюся эксбиатлонистку национальной команды: "Абсурднее содержания этого поста только Ольга Абрамова, которая его лайкнула, будучи гражданкой Украины".
Абрамова ответила ему: "Меня восхищают идущие добровольцем. А вы как, добровольно или повестку ждете?"
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина также отреагировала на скандальную корреспонденцию россиянки.
Спорт вне политики? Улыбка человека, который идет убивать. Убивай и насилуй, только женщине не говори, чтобы не знала,
– написала Анастасия.
Реакция Анастасии на пост Подчуфаровой / Фото из инстаграмма Меркушиной
Что известно о Меркушине
- 27-летняя биатлонистка сейчас представляет Закарпатскую область. В медальной копилке Украины 4 награды по чемпионату мира: 3 "бронзы" и 1 "серебро". Все награды Анастасия завоевала в эстафетах.
- Меркушина является участником двух последних Олимпиад. Но, к сожалению, там ей не удалось зацепиться за медали.