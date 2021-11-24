Усик – звір, він – ненормальний, – екссуперник Кличка в захваті від українця

Ексчемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Шеннон Бріггс поділився думками про непереможного Олександра Усика. Він порівнює українця зі звіром.

"Незвичайна людина"

Ексбоксер захоплено розповів про Усика. Також він назвав умови за яких українець програє.

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Усик – звір, він – ненормальний. Це незвичайна людина, розумієте? Усик — непересічна особистість, тому з ним важко битися,

– несподівано заявив.

Американець зазначив, що Усик зможе програти лише тоді, коли втратить свою хватку, оскільки заробив грошей і досяг всього.

Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля, – наголосив ексчемпіон.

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Раніше 49-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Шеннон Бріггс розповів, що стане наступним суперником 45-річного Володимира Кличка.