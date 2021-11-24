Усик – звір, він – ненормальний, – екссуперник Кличка в захваті від українця
Джерело:ютуб-канал FightHype.com
Ексчемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Шеннон Бріггс поділився думками про непереможного Олександра Усика. Він порівнює українця зі звіром.
"Незвичайна людина"
Ексбоксер захоплено розповів про Усика. Також він назвав умови за яких українець програє.
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Усик – звір, він – ненормальний. Це незвичайна людина, розумієте? Усик — непересічна особистість, тому з ним важко битися,
– несподівано заявив.
Американець зазначив, що Усик зможе програти лише тоді, коли втратить свою хватку, оскільки заробив грошей і досяг всього.
Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля, – наголосив ексчемпіон.
Усик – Джошуа: деталі реваншу
- В останньому своєму поєдинку Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа. Судді одноголосно віддали перевагу українцеві.
- Британець прагне повернути свої титули, тому відразу після поразки активував опцію реваншу.
- Команда Усика наголосила, що хотіла б провести майбутній поєдинок за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Пізніше промоутер українця назвав три можливі місця проведення реваншу з Джошуа, серед яких є й Україна.
- Британський боксер запевнив, що йому байдуже, де відбудеться реванш.