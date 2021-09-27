Усик зробив ексклюзивний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик вирішив зробити подарунок американському мільярдеру й інженеру Ілону Маску після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа.

34-річний українець подарує Маску свою криптовалюту – NFT-токен і космічний костюм JAXET, в якому він виходив на ринг у ніч на 26 вересня.

До слова Все вирішила кінцівка бою: Усик міг програти Джошуа – записки суддів

"Дякую всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе", – написав новоспечений володар чотирьох поясів у суперважкій вазі.

Усик відібрав титули Джошуа: коротко