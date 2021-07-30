Усик зробив зізнання, як ледь не завершив кар'єру боксера через Олімпійські ігри
Джерело:"UA:Перший"
Олімпійський чемпіон 2012 року Олександр Усик зізнався, що міг завершити кар'єру боксера. Усик міг піти з боксу після невдачі на Олімпіаді-2008 у Пекіні.
Усе змінив батько Усика
На Олімпійських іграх у 2008 році Усик поступився італійцю Клементо Руссо в 1/4 фіналу. Згодом Усик двічі помститься Руссо – у фіналі Олімпіади-2012 та в лізі любительського боксу WSB.
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Поразка від Руссо у 2008 році настільки засмутила українського чемпіона, що той на деякий час навіть призупинив боксерську кар'єру.
"Після пекінської Олімпіади 2008 року хотів піти з боксу. На деякий час навіть з нього пішов", – сказав Усик.
За словами Усика, все змінив його покійний батько Олександр. Він закликав боксера не здаватися і виграти "золото" на Іграх у Лондоні.
Але, царство небесне моєму батькові, дуже добре пам'ятаю той, як він мені сказав: "Сашко, якщо ти будеш здаватися зараз, то ти в житті ніколи не доб'єшся результату. Зберися і їдь на наступну Олімпіаду. Візьми там золото",
– зазначив боксер.
Усик заявив, що для перемог потрібно багато працювати.
"Потрібно пахати, потрібно працювати. Так, буде важко. Відпочиньте, але тоді ви не будете першими", – резюмував боксер.
- Після Олімпійських ігор у 2012 році Усик вдало продовжив боксувати у любителях. Згодом українець перейшов на професійний рівень.
- До 2018 року Усик став першим українським абсолютним чемпіоном світу з боксу у першій важкій вазі.
- Вже 25 вересня Олександр спробує стати чемпіоном світу у важкій вазі. Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа у бою за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF.