Усик зробив зізнання, як ледь не завершив кар'єру боксера через Олімпійські ігри

Олімпійський чемпіон 2012 року Олександр Усик зізнався, що міг завершити кар'єру боксера. Усик міг піти з боксу після невдачі на Олімпіаді-2008 у Пекіні.

Усе змінив батько Усика

На Олімпійських іграх у 2008 році Усик поступився італійцю Клементо Руссо в 1/4 фіналу. Згодом Усик двічі помститься Руссо – у фіналі Олімпіади-2012 та в лізі любительського боксу WSB.

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Поразка від Руссо у 2008 році настільки засмутила українського чемпіона, що той на деякий час навіть призупинив боксерську кар'єру.

"Після пекінської Олімпіади 2008 року хотів піти з боксу. На деякий час навіть з нього пішов", – сказав Усик.

За словами Усика, все змінив його покійний батько Олександр. Він закликав боксера не здаватися і виграти "золото" на Іграх у Лондоні.

Але, царство небесне моєму батькові, дуже добре пам'ятаю той, як він мені сказав: "Сашко, якщо ти будеш здаватися зараз, то ти в житті ніколи не доб'єшся результату. Зберися і їдь на наступну Олімпіаду. Візьми там золото",

– зазначив боксер.

Усик заявив, що для перемог потрібно багато працювати.

"Потрібно пахати, потрібно працювати. Так, буде важко. Відпочиньте, але тоді ви не будете першими", – резюмував боксер.