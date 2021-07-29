Усик: Хижняк розгойдується
Хижняк в 1/8 фіналу впевнено переміг боксера з Японії Юіто Морівакі. Усик заявив, що Хижняк провів чудовий поєдинок.
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Це був перший поєдинок Хижняка на Олімпіаді. Проходить адаптація, він розгойдується. Все чудово. Тепер у нас є перемога в особі Олександра, і ми всі сподіваємося, що він і далі в такому ж дусі буде продовжувати виступати на Олімпіаді. Чудовий поєдинок, все круто,
– сказав Усик.
Головний тренер збірної Леонід Лоївський так прокоментував виступ нашого боксера. Він побачив помилки у діях Олександра.
"Сьогодні Саша виконав свою роботу. Були помилки, але будемо їх виправляти. "Сітка" у всіх вагових категоріях складна: на Олімпійських іграх немає слабких суперників. Його виступом задоволені. Будемо готуватися до наступного поєдинку", – цитує тренера НОК України.
- У чвертьфіналі Олімпіади-2020 Хижняк буде боксувати з Еурі Седено Мартінесом з Домініканської Республіки. Поєдинок запланований на 1 серпня.
- Зауважимо, що з чоловічої збірної України з боксу на Іграх у Токіо залишився тільки Хижняк. Цотне Рогава, Ярослав Харциз та Микола Буценко зазнали поразок.
- Натомість продовжує боротьбу Ганна Лисенко. У п'ятницю, 30 липня, вона зустрінеться у чвертьфіналі з Бусеназі Сюрменелі з Туреччини.