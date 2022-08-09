Різновид підготовки до реваншу: Усик зіграв в теніс перед боєм з Джошуа – потужне відео
9 серпня 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Непереможний Олександр Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа, який відбудеться 20 серпня. Підготовка українця до поєдинку досить різнопланова.
Незвичний теніс з партнерами по команді
Тренування Олександра Усика побудовані не тільки на спарингах, ударах по груші, він додає до своєї підготовки трохи різноманітності. Нещодавно він зіграв в теніс нестандартним за розміром м'ячем.
Варте уваги Усик лякає Джошуа неймовірною формою: відео з тренування
Різновид підготовки Усика до реваншу: дивіться відео
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Довгоочікуваний поєдинок відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Близько 40 тисяч фанатів зможуть побачити бій наживо.
- Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.
- У промо реваншу Усик – Джошуа показано яскраві фрагменти тренувального процесу боксерів. Також у відео увійшов невеличкий момент із першого поєдинку між українцем та британцем.
- Олександр зробив подарунок для своїх земляків. Він за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа. Тож українці зможуть безплатно переглянути поєдинок.
- До того ж головною метою для українського чемпіона є зібрати якомога більше коштів для Батьківщини. Під час прямого ефіру кожен охочий матиме можливість за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу.