Незвичний теніс з партнерами по команді

Тренування Олександра Усика побудовані не тільки на спарингах, ударах по груші, він додає до своєї підготовки трохи різноманітності. Нещодавно він зіграв в теніс нестандартним за розміром м'ячем.

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