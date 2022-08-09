Необычный теннис с партнерами по команде

Тренировки Александра Усика построены не только на спаррингах, ударах по груше, он добавляет к своей подготовке несколько разнообразия. Недавно он сыграл в теннис нестандартным по размеру мячом.

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