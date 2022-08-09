Необычный теннис с партнерами по команде
Тренировки Александра Усика построены не только на спаррингах, ударах по груше, он добавляет к своей подготовке несколько разнообразия. Недавно он сыграл в теннис нестандартным по размеру мячом.
Стоит внимания Усик пугает Джошуа невероятной формой: видео по тренировке
Разновидность подготовки Усика к реваншу: смотрите видео
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Долгожданный поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Около 40 тысяч фанатов смогут увидеть бой вживую.
- Боксеры будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александр отобрал в сентябре 2021 года, когда победил Энтони.
- В промо реванше Усик – Джошуа показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между украинцем и британцем.
- Александр сделал подарок своим землякам. Он за свои средства выкупил права на трансляцию реванша из Джошуа. Так что украинцы смогут бесплатно пересмотреть поединок.
- К тому же главной целью для украинского чемпиона есть собрать как можно больше средств для Родины. Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу.