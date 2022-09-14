Українець Олександр Усик в серпні переміг у бою Ентоні Джошуа. Боксер вдруге поспіль здолав AJ та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою

Одразу ж почалось обговорювання можливого бою за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Втім, Олександр не планує виходити на ринг цього року.

Про аспекти поєдинка Усик – Ф'юрі висловився промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн. Він назвав приблизну дату, коли слід очікувати бій за абсолюта.

Усик чекає на бій на Близькому Сході, який, на мою думку, має відбутися навесні наступного року. Саудівці хотіли, щоб цей бій відбувся в грудні, тому Ф’юрі мав провести бій у грудні. Але тоді Усик не був готовий. Я вважаю, що ми чудово попрацювали разом. Я не пам’ятаю, скільки боїв ми провели разом. Вони принесли йому величезні гроші, він був блискучим. Думаю, що саудівці все ще думають про бій за звання абсолютного чемпіона,

– заявив Хірн.

Крім того, промоутер висловився про можливе закінчення кар'єри українця. Він вважає, що Усик може попрощатися з боксом доволі скоро.

Не думаю, що Усик збирається продовжувати ще п’ять років, битися з усіма претендентами в дивізіоні. Він був абсолютним чемпіоном світу в важкій вазі та об’єднав всі титули. Якщо він буде битися за звання абсолютного чемпіона і переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Він вже не молодий. Я не думаю, що він багато битиметься, якщо стане абсолютним чемпіоном. Тому він може закінчити з боксом,

– доповнив Хірн.

Олександру Усику 35 років. За свою кар'єру він провів 20 поєдинків на професійному рівні і всі їх виграв. В надважкій вазі українець провів чотири бої – проти Візерспуна, Чісори та Джошуа (двічі).

Усик проти Ф'юрі: