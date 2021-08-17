Усик замкнув топ-10 рейтингу супертяжів за версією The Ring

17 серпня 2021 , 12:40
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Джерело:

Boxingnews 24

Відоме видання The Ring оновило рейтинг боксерів, які виступають у надважкій вазі. Десятку найкращих замикає українець Олександр Усик.

Усик може покращити позиції

Перше місце посів британець Тайсон Ф'юрі. Саме його визнали найкращим боксером у хевівейті. Відразу за спиною розташувався його земляк Ентоні Джошуа. Не обійшлось у першій десятці і без українських боксерів.

Цікаво Промоутер Красюк розповів про переваги Усика над Джошуа

Олександр Усик замкнув топ-10 найкращих. Українець має гарний шанс покращити позиції, якщо у наступному бою переможе Джошуа. Поєдинок відбудеться вже 25 вересня 2021 року у Лондоні та стадіоні Тоттенхема.

Топ-10 найкращих боксерів у хевівейті за версією The Ring

Лідер – Тайсон Ф'юрі

  • Ентоні Джошуа
  • Деонтей Вайлдер
  • Ділліан Вайт
  • Джозеф Паркер
  • Енді Руїс
  • Луїс Ортіс
  • Майкл Хантер
  • Оскар Рівас
  • Джо Джойс
  • Олександр Усик

Усик – Джошуа: головне про бій

  • 20 липня сторони офіційно вдарили по руках. Зустріч прийме Велика Британія. Тому перевага буде на стороні Джошуа, який проведе бій за підтримки рідних уболівальників.
  • Ентоні спробує захистити титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
  • Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. У разі поразки українець не зможе розраховувати на реванш. Що не скажеш про британця. В угоді поєдинку передбачений другий бій для Джошуа у випадку його поразки.
  • Олександр Красюк, промоутер українця, зазначив, що це буде бій двох різних стилів.
Автор: Софія Кулай