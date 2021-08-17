Усик замкнув топ-10 рейтингу супертяжів за версією The Ring
17 серпня 2021 , 12:40Читать новость на русском
Джерело:Boxingnews 24
Відоме видання The Ring оновило рейтинг боксерів, які виступають у надважкій вазі. Десятку найкращих замикає українець Олександр Усик.
Усик може покращити позиції
Перше місце посів британець Тайсон Ф'юрі. Саме його визнали найкращим боксером у хевівейті. Відразу за спиною розташувався його земляк Ентоні Джошуа. Не обійшлось у першій десятці і без українських боксерів.
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Олександр Усик замкнув топ-10 найкращих. Українець має гарний шанс покращити позиції, якщо у наступному бою переможе Джошуа. Поєдинок відбудеться вже 25 вересня 2021 року у Лондоні та стадіоні Тоттенхема.
Топ-10 найкращих боксерів у хевівейті за версією The Ring
Лідер – Тайсон Ф'юрі
- Ентоні Джошуа
- Деонтей Вайлдер
- Ділліан Вайт
- Джозеф Паркер
- Енді Руїс
- Луїс Ортіс
- Майкл Хантер
- Оскар Рівас
- Джо Джойс
- Олександр Усик
Усик – Джошуа: головне про бій
- 20 липня сторони офіційно вдарили по руках. Зустріч прийме Велика Британія. Тому перевага буде на стороні Джошуа, який проведе бій за підтримки рідних уболівальників.
- Ентоні спробує захистити титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
- Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. У разі поразки українець не зможе розраховувати на реванш. Що не скажеш про британця. В угоді поєдинку передбачений другий бій для Джошуа у випадку його поразки.
- Олександр Красюк, промоутер українця, зазначив, що це буде бій двох різних стилів.