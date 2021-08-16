"Це буде бій двох різних стилів"

Олександр Усик та Ентоні Джошуа вийдуть на ринг 25 вересня на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем у Лондоні. Промоутер Олександр Красюк розповів про переваги українського боксера.

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Промоутер запевнив, що це протистояння буде боєм двох різних стилів. У Ентоні є переваги у розмаху рук, а от українець може похизуватись гарною швидкістю на ринзі. Красюк заявив, що перевагу отримає той, хто буде діяти розумніше та буде більш сконцентрованим.

Боксер може битися так, як йому дозволяє його суперник. Якщо у Джошуа є перевага в розмірі і розмаху рук, він напевно постарається це використовувати. Перевага Усика – швидкість, йому потрібно зближуватися з Джошуа. Так що вся справа в стилі. Це буде бій двох різних стилів,

– сказав промоутер українця.

Усик – Джошуа: коротко про бій